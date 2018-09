FC Hittisau nach Kantersieg nun Vierter

Einen erfreulichen Samstag nachmittag erlebten die Fans des KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Im Vorspiel konnte unser 1b-Team mit einem knappen 1:0 Erfolg gegen den FC Koblach 1b den ersten Sieg in der noch jungen Saison einfahren.

Danach traf unsere erste Mannschaft auf die Spg. Großwalsertal. Unser Team konnte dabei einen Traumstart hinlegen und führte bereits nach drei Minuten nach einem schönen Angriff mit 1:0. In weiterer Folge versuchten die Gäste immer wieder, unsere Mannschaft früh zu attackieren, ohne dabei aber wirklich Zugriff auf das Spiel zu bekommen. In Minute 21 gelang der Heimmannschaft nach einem Eckball per Kopf der zweite Treffer. Mit dem dritten Tor nach einer guten halben Stunde fiel in der Partie eigentlich schon so etwas wie die Vorentscheidung. Die Martinovic-Elf kontrollierte nur das Match und ging mit dem sicheren Vorsprung in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei gehörten die ersten Minuten der Gäste-Elf. Zuerst erzielten sie ein Abseitstor und nur wenige Zeigerumdrehungen später tauchte ein Walsertaler Stürmer alleine vor unserem Tor auf. Doch in dieser 1:1-Situationen konnte sich unser Tormann auszeichnen und hielt seinen Kasten sauber. Dies war dann ein „Hallo-Wach“ für das Team des KFZ Hagspiel FC Hittisau und man legte wieder einen Zahn zu. Nach einer gespielten Stunde erhöhten wir dann nach einer sehenswerten Kombination auf 4:0. Damit waren die letzten Zweifel über den Sieger der Partie zerstreut und unsere Elf setzte mit dem fünften Treffer eine Viertelstunde vor dem Ende den Schlusspunkt. Alles in allem eine sehr starke Leistung gegen einen Gegner, welcher sich über die gesamten 90 Minuten nie aufgab.

Vorschau Viktoria Bregenz – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Am Samstag, dem 8. September 2018 um 14.45 Uhr tritt der KFZ Hagspiel FC Hittisau auswärts bei der Bregenzer Viktoria an. Ein Blick auf die Tabelle könnte ein sehr trügerischer sein. Die Heimmannschaft liegt derzeit zwar punktelos am Ende der Tabelle aber die „Landeshauptstädter“ haben sich sicherlich noch lange nicht aufgegeben. Demzufolge werden sie alles in die Waagschale werfen, um die ersten Punkte einzufahren. Für unser Team gilt es, an die tolle Leistung im letzten Heimspiel anzuschließen. Mit der notwendigen Einstellung sollte dann in Bregenz doch ein Punktegewinn möglich sein.