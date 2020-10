FC Hittisau muss bei der Matinee hellwach sein

Die Wälder spielen am Sonntag vormittag in Koblach und sind auf Punkte aus

Das ist der Liveticker vom Spiel Koblach vs Hittisau

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2020 um 11.00 Uhr muss der KFZ Hagspiel FC Hittisau auswärts beim FC Koblach antreten. Die Gastgeber liegen derzeit auf dem elften Platz in der Tabelle und werden natürlich alles daran setzen, weitere Punkte zu sammeln. Für unser Team gilt es, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. Nachdem sich unser Lazarett nun doch gelichtet hat, konnte die Mannschaft zwei Siege in Folge einfahren. Diese kleine Serie wollen wir natürlich nach Möglichkeit ausbauen und in Koblach etwas Zählbares mitnehmen.