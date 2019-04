FC Hittisau ließ den Leader Hatlerdorf stolpern

Das erste Heimspiel des Jahres 2019 konnte der FC Hittisau gegen den SC Hatlerdorf mit einem 3:2 Sieg für sich entscheiden.

Die Hittisauer Elf konnte damit in der Tabelle auf Platz zwei vorrücken und den SC Hatlerdorf hinter sich lassen.

Bereits in der 5. Minute konnte der FC Hittisau durch ein Eigentor eines Hatlerdorfer Verteidigers in Führung gehen. Die Partie wurde durchaus hitzig geführt und bereits in Minute 18. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Die Gäste kamen langsam in die Partie, bis zur Pause kam jedoch keine der beiden Mannschaften zu zwingenden Torchancen. Das Spitzenspiel war schwungvoll und durchaus unterhaltsam anzusehen.

In Hälfte zwei wurde weitergespielt wie bisher, bis in der 52. Minute der SC Hatlerdorf mit 2:1 in Führung ging. Der Sieg war wichtig für beide Mannschaften und das war auf dem Spielfeld auch zu sehen. Durch ein Traumtor von Mittelfeldmotor Mathias Feuerstein konnte der FC Hittisau in Minute 63 ausgleichen, das Spiel war wieder offen. Die Spieler der Hittisauer Mannschaft unter Kapitän Peter Schneider schöpften neue Hoffnung und wurden in der 90. Minute für die kämpferische Leistung belohnt. Stürmer Jonathan Ferreira da Silva musste nach einer Traumvorlage von Luan Ruviaro den Ball nur noch zum 3:2 Endstand einschieben.