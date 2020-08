FC Hittisau hofft im Wälderderby auf Heimsieg

Der Landesligist hat im zweiten Pflichtspiel die ersten Punkte eingeplant

Nach der Niederlage in Sulz steht für die erste Mannschaft des KFZ Hagspiel FC Hittisau am kommenden Samstag, dem 22. August 2020 um 18.00 Uhr ein Heimspiel an. In einem Wälderderby empfangen wir dabei den FC Sulzberg, welcher in der ersten Runde spielfrei war. Dementsprechend schwer ist auch die Leistungsstärke des Gegners einzuschätzen. Für die Heimelf von Trainer Michael Mäser gilt es, einen kompletten Fehlstart zu vermeiden und Punkte einzufahren. Dabei hoffen wir auf zahlreiche Unterstützung der eigenen Fans.



Unser 1b-Team tritt am Samstag, den 22. August 2020 um 14.30 Uhr auswärts beim FC Au 1b an.