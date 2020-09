FC Hittisau gewinnt gegen Hatlerdorf klar

Die Wälder machen gegen die Dornbirner drei Punkte

Mit einem 4:1-Heimerfolg über den SC Hatlerdorf kehrte der KFZ Hagspiel FC Hittisau am vergangenen Sonntag auf die Siegerstraße zurück. Trainer Michael Mäser standen in dieser Partie wieder drei in den letzten Wochen verletzt gewesene Spieler zur Verfügung, was sich doch merklich auf die Qualität der gesamten Mannschaft auswirkte. Unser Team begann wie aus der Pistole geschossen und lag nach einem Doppelschlag bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Auch in weiterer Folge hatten wir die Partie gut im Griff. Leider verabsäumte die Heimelf mit dem dritten Treffer die endgültige Vorentscheidung. So kamen die Gäste praktisch mit dem Halbzeitpfiff per Handelfmeter zum Anschlusstreffer.