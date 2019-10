FC Hittisau gastiert in Meiningen

Schwere Aufgabe des Wälder-Landesligisten im Oberland

Nach dem Abschluss der Hinrunde wird am kommenden Wochenende vor der Winterpause noch ein Spiel der Rückrunde durchgeführt. Dabei muss der KFZ Hagspiel FC Hittisau auswärts am Samstag, dem 2. November 2019 um 14.30 Uhr beim SK Meiningen antreten. Die Gastgeber liegen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und wollen sicherlich alles daran setzen, diesen erfolgreich zu verteidigen. Für unser Team gilt es, trotz der angespannten Personalsituation nochmals alles in die Waagschale zu werfen, um einen erfolgreichen Saisonabschluss zu realisieren.



Auch für unser 1b-Team steht das Saisonfinale an. Dabei treffen wir am Samstag, dem 2. November 2019 um 17.00 Uhr in Lingenau auf die Spg. Lingenau/Riefensberg 1b.