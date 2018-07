FC Hittisau fordert Meister Langenegg

Gleich zum Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison bekommt es der KFZ Hagspiel FC Hittisau mit der aktuellen sportlichen Nummer eins im Bregenzerwälder Fußball zu tun.

Am Freitag, dem 6. Juli 2018 um 19.00 Uhr treffen wir im Rahmen des Wäldercupes 2018 auf den FC Langenegg. Die Gäste sind in diesem Jahr in die Regionalliga aufgestiegen und wollen sich in der dritthöchsten Spielklasse von Österreich behaupten. Für die Martinovic-Elf also gleich eine scheinbar übermächtige Aufgabe. Gleichzeitig ist es aber für unsere Spieler die Möglichkeit, sich frühzeitig beim Trainer zu empfehlen. Auf die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer dürfte also ein fußballerischer Leckerbissen warten.