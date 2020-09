FC Hittisau fordert den Titelfavorit FC Hörbranz

Schwere Aufgabe für den Wälderklub in der Landesliga

Der Liveticker vom Spiel FC Hittisau vs FC Hörbranz

Nach dem spielfreien Wochenende bekommt es der KFZ Hagspiel FC Hittisau am kommenden Samstag, dem 3. Oktober 2020 um 16.00 Uhr zu Hause mit dem Titelfavoriten Nummer eins in der Landesliga zu tun. Die Elf um Kapitän Peter Schneider trifft auf den FC Hörbranz. Die Gäste standen in der letzten abgebrochenen Saison überlegen an der Tabellenspitze und führen auch heuer die Liga nach Verlustpunkten wieder an. Für unser Team wird diese Partie eine echte Bewährungsprobe, in welcher wir nicht viel zu verlieren haben. Wir hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der heimischen Fans um vielleicht doch eine Überraschung liefern zu können.



Das Vorspiel ab 13.30 Uhr bestreitet unser 1b-Team in einem Wälderderby gegen den FC Schwarzenberg 1b.