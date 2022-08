FC Hard will mit Heimsieg an der Tabellenspitze bleiben

Die Sutter-Mannen haben gegen Aufsteiger Hittisau drei Zähler im Visier.

Erstmals seit der Zugehörigkeit vor drei Jahren in der Vorarlbergliga steht der Traditionsklub vom Bodensee, FC Hard an der Tabellenspitze. 5:1 gegen Meiningen und 6:1 in Höchst, zweimal hat die Truppe von Trainer Herbert Sutter (35) – feiert nächsten Donnerstag seinen 36. Geburtstag – einen Kantersieg eingefahren und liegt nach zwei Spieltagen mit dem Maximum an Punkten ganz oben in der Tabelle. Allerdings weicht man im Lager von Hard von der Vereinsphilosophie nicht ab, mindestens acht Eigenbauspieler stehen ausschließlich in der Startformation.