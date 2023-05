FC Egg verpflichtet einen neuen Torjäger

Die Kaderplanung für die anstehende Saison läuft in diesen Wochen auf Hochtouren. Nach Emre Demir darf der FC Brauerei Egg mit Sefa Gaye den nächsten Neuzugang in seinen Reihen begrüßen. Der 28-Jährige wechselt im Sommer von der USV Eschen/Mauren in die Junkerau.

Das Fußballspielen erlernte der hochveranlagte offensive Mittelfeldakteur beim VfB Hohenems. Mit dem Team aus der Grafenstadt marschierte Gaye von der Landesliga bis in die Regionalliga West durch. In der Saison 2015/16 erzielte er 21 Tore, ehe er danach in der Schweiz beim SC Brühl St. Gallen und beim damaligen türkischen Drittligisten Karaköprü spielte. Nachdem der Angreifer seit 2019 im Fürstentum unter Vertrag stand, kehrt er nun ins Ländle zurück und heuert beim FC Brauerei Egg an.