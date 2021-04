FC Egg schnappt sich Talent Max Nussbaumer

Starker Mittelfeldspieler von Langen kickt ab Sommer in der Junkerau

Erster Neuzugang für den Wälderklub FC Brauerei Egg. Der Tabellenzweite in der Vorarlbergliga verstärkt sich ab dem Sommer mit Mittelfeldspieler Maximilian Nussbaumer. Der 25-jährige Linksfüßer aus Langen war zuletzt beim niederösterreichischen Landesligisten Rohrbach im Einsatz. Von 2013 bis 2016 spielte Nussbaumer für die Altach Juniors in der Regionalliga West und präsentierte sich dort schon stark. Seine erste Station in der Kampfmannschaft hatte er in Sulzberg. Jetzt will der Offensivspieler in der Junkerau sich gut zeigen.