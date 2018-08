FC Egg gewann Topspiel gegen Wolfurt dank Elfertor

Im Topspiel in der Vorarlbergliga setzte sich FC Egg gegen Wolfurt aufgrund einem verwandelten Foulelfmeter knapp durch.

Der Spielverlauf im Detail:

In Minute 7 wird Serkan Aslan von Schiedsrichter Johannes König verwarnt.

Wegen Unsportlichkeit bekommt Murat Bekar in Minute 41 Gelb.

Egg geht in der 54. Spielminute durch Murad Gerdi mit 1:0 in Führung.

In Minute 65 wird Ibrahim Erbek von Schiedsrichter Johannes König verwarnt.

In Minute 92 wird Tobias Neubauer nach Kritik an einer Entscheidung mit Gelb verwarnt.