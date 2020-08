FC Egg auf Aufstiegsplatz, FC Hard steht am Tabellenende

Die Serien des Bregenzerwälderklubs und des ehemaligen RLW-Dino wurden beim 3:0 verlängert

Das war der VOL.AT Liveticker vom Spiel Egg vs Hard

Murad Gerdi und Co. sind seit sieben Meisterschaftsspielen in Folge ohne Niederlage und haben berechtige Chancen auf einen Startplatz in der VN.at Eliteliga Vorarlberg für die Saison 2021/2022. Der 34-jährige Exprofi hat gegen seinen Exklub Hard in der Dreier-Abwehrkette für Ruhe und Stabilität gesorgt und war bei Standardsituationen brandgefährlich. Der Vereinsphilosophie bleibt Egg treu: Vier gestandene Auswertige und der Rest sind junge Eigenbaus und sollen vermehrt Spielpraxis in der Vorarlbergliga erhalten. „Wir schauen jetzt noch nicht auf die Tabelle, erst im Frühjahr wird der Aufstiegskampf entschieden. Der Heimsieg gegen Hard hätte noch höher ausfallen können“, sagt Egg Erfolgscoach Dennis Sonderegger.

Ganz anders die Situation in Hard: Seit dem 15. August letzten Jahres (5:1 gegen Nenzing), das sind 17 (!) Meisterschaftsspiele in Serie sind die Schützlinge von Trainer Martin Schneider ohne Erfolgserlebnis. „Uns fehlt einfach ein Goalgetter. Wir sind nicht effektiv. Spielerisch waren wir in allen bisherigen Partien nicht schlechter, aber die Spiele werden mit Toren entschieden“, so ein enttäuschter Martin Schneider. Der Harder Roko Kovac hatte bei einem Stangenschuss Pech (64.), doch sonst fand das VL-Schlusslicht keine einzige Torchance vor. Das Sturmduo Boris Zivaljevic und Selcuk Olcum hat Ladehemmung. Seine Rückkehr in die Egger Junkerau hat sich Hard-Stürmer Selcuk Olcum auch anders vorgestellt: Der 38-jährige Oldie hat von 2008 bis 2011 für Egg 59 Meisterschaftstore erzielt und wurde dreimal in unterbrochener Reihenfolge Torschützenkönig in der Vorarlbergliga. Bei seinem Abgang in Egg wurden die Wälder Vizemeister und Sieger des Wolfurter Hallenmasters.