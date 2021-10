FC Dornbirn will ohne Goalie Bundschuh in Lafnitz siegen

Der Tabellenvorletzte braucht in der Steiermark drei Punkte um die Abstiegsränge zu verlassen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SV Lafnitz vs FC Dornbirn

Der Fünfte Lafnitz trifft auf den Vorletzten und Fünfzehnten FC Dornbirn. Von der Papierform her eigentlich eine klare Sache. Die Statistik spricht auch ganz klar für das Team aus der Steiermark mit dem Wolfurter Stefan Umjenovic. 0:8-Debakel, zweimal 0:3 verloren und ein 1:1-Remis das sind die vier Ergebnisse in den direkten Duellen von Dornbirn gegen Angstgegner Lafnitz. Nach der 0:2-Niederlage gegen Austria Lustenau hofft Dornbirn in Lafnitz auf Zuwachs an Zähler und das die Rothosen die Abstiegsränge so schnell wie möglich verlassen. „Wir haben fast stets gut gespielt aber die Vorstellungen wurden nicht belohnt. Wir wollen auf alle Fälle aus Lafnitz etwas Brauchbares mitnehmen und uns gut präsentieren“, sagt FC Dornbirn Trainer Eric Orie.