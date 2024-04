FC Dornbirn will gegen Vienna den vierten Erfolg in Serie einfahren

Die Rothosen hoffen gegen die Döblinger auf die nächsten drei Punkte.

Der Ticker vom Spiel Dornbirn vs Vienna

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Die anstehende Partie wird für einen anderen Spieler definitiv ebenfalls ganz besonders werden. Anes Omerovic wuchs in Dornbirn auf und startete seine Profikarierre bei den Vorarlbergern. Zwischenzeitlich durchlebte er unter anderem Stationen bei Aston Villa (U18), den Young Violets und Vaduz. Seit Sommer 2023 ist der Defensivallrounder bei der Vienna. In dieser Saison absolvierte er 21 von 22 möglichen Meisterschaftsspielen, lediglich in der 17. Runde musste er aufgrund einer Gelbsperre passen. Zudem steuerte er bereits zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Seit Cheftrainer Mehmet Sütcü an der Seitenlinie steht, spielt er meist Innenverteidiger.



Doch für Omerovic ist das kein Problem: „Ich habe ja schon sowohl im Mittelfeld als auch im Abwehrzentrum gespielt, dementsprechend fühle ich mich auf beiden Positionen sehr wohl. Mir gefällt es generell richtig gut bei der Vienna. Die Mannschaft hat es mir relativ leicht gemacht mich zurecht zu finden und ich wurde bestens aufgenommen. Aber leider ist die Saison ein bisschen ein Auf und Ab. Ich glaube, dass wir uns schon mehr Punkte erwartet hätten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass im Sommer viele neue Spieler dazugekommen sind. Das kommende Spiel wird für mich ganz besonders. Dornbirn ist mein Heimatverein, dort habe ich mit sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen, dann den Aufstieg in die 2. Liga gefeiert und auch mein Profidebüt gegeben – der Verein hat schon einen besonderen Platz in meinem Herzen – trotzdem will ich das Spiel am Freitag auf jeden Fall gewinnen!“