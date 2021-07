FC Dornbirn will die zweite Runde im ÖFB-Cup schaffen

Die Rothosen sind im Auswärtsspiel in St. Johann im Pongau klar in der Favoritenrolle.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel St. Johann/Pongau vs Dornbirn

Mit dem Ex-Austria Lustenau Kicker Sandro Djuric (27), der von 2017 bis 2019 bei den Grün-Weißen spielte, und Stürmer Benjamin Ajibade haben die Pongauer zwei starke Kicker in ihren Reihen. Zum Auftakt siegte St. Johann gegen Saalfelden mit 2:1, beide Treffer erzielte Ajibade. Dornbirn ohne Florian Prirsch (Oberschenkel), Mario Jokic (Achillessehne), Ronny Rikal (Adduktoren) und Rotsünder Elijah Imre setzt auf das Rotationsprinzip. So könnten Franco Joppi, Thomas Baldauf und Yann Kasai von Beginn an auflaufen. Die Rothosen werden höchstwahrscheinlich mit der Offensivvariante den beiden Stürmern Lukas Katnik und Yann Kasai beginnen. Dornbirn liegt der ÖFB Cup nicht und ist keine Pokalmannschaft. In den letzten acht Jahren schafften die Messestädter nur ein einziges Mal den Sprung in die zweite Runde.