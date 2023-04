FC Dornbirn verliert trotz Führung bei der Vienna

Der FC Dornbirn musste sich der Vienna trotz 2:1-Führung am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Vier Tore in Halbzeit eins

Bereits die erste Halbzeit hatte einiges zu bieten. Nach einem gegenseitigen Abtasten in der Anfangsphase brachte Grozurek die Hausherren in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Balotelli glich nur zwei Minuten später aus. Eine gute Viertelstunde später war es erneut ein Doppelschlag, der zwei weitere Treffer brachte: dieses Mal brachte Mätzler die Dornbirner nach Santin-Vorarbeit mit 2:1 in Führung (39.). Aber noch vor der Pause gelang Kreuzhuber (41.) der Ausgleichstreffer.