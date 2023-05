FC Dornbirn verliert bei formstarken Kapfenbergern

Trotz früher Führung unterliegen die Rothosen in Kapfenberg knapp mit 1:2.

In der 26. Runde der Admiral 2. Liga war der FC Dornbirn in Kapfenberg zu Gast. Die Falken sind so etwas wie das Team der Stunde, zuletzt blieben die Steirer sieben Spiele lang ungeschlagen. So konnten sich die Kapfenberger, die davor lange abgeschlagen am Tabellenende lagen, etwas aus dem Keller lösen.