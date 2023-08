FC Dornbirn mit knapper Niederlage gegen Titelkandidat GAK

Die Janeschitz-Elf verliert das erste Heimspiel der Saison gegen den GAK knapp mit 0:1.

Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison empfing der FC Dornbirn mit dem GAK einen der Titelkandidaten in der Admiral 2. Liga. Viele werden sich an den letzten Spieltag der abgelaufenen Saison erinnern, als die Grazer den Aufstieg in der Messestadt verpassten.