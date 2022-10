FC Dornbirn unterliegt gegen Klagenfurt knapp mit 1:2

Für Austria Klagenfurt bleibt das Ländle ein guter Boden, die Kärntner gewinnen auch ihr viertes Saisonspiel in Vorarlberg und ziehen ins Cup-Viertelfinale ein.

Die Kärntner traten die Reise nach Vorarlberg bereits zum vierten Mal in dieser Saison an. Denn in den vorangegangenen Cuprunden waren Admira Dornbirn und SW Bregenz die Gegner, in der Bundesliga trat die Pacult-Elf in Altach an.