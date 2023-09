FC Dornbirn unterliegt gegen Aufsteiger Stripfing

Gegen den Liganeuling aus Niederösterreich kassierten die Rothosen eine 1:3-Heimniederlage.

FCD fehlt Durchschlagskraft

Der Aufsteiger aus Niederösterreich ging durch Pecirep bereits nach fünf Minuten in Front, Wels erhöhte später sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste (26.). Von den Rothosen war offensiv in Halbzeit eins wenig bis nichts zu sehen, ein einziger Abschluss von Mandl war erwähnenswert (37.).

Eventuell steckte den Dornbirner noch der Pokalfight gegen St. Pölten am vergangenen Dienstag in den Knochen bzw. vor allem in den Köpfen. Gegen einen der Aufstiegsfavoriten in Liga Nummer zwei schied der FCD ja bekanntlich nur knapp mit 2:3 nach Verlängerung aus.