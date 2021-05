FC Dornbirn und Austria Lustenau bleiben zweitklassig

Kein Absteiger aus der 2. Liga nach der Saison 2020/2021

In der 2. Fußball-Liga wird es auch heuer keinen Absteiger geben. Nach der Regionalliga Ost beschlossen am Montagabend auch die Vertreter der Regionalliga Mitte, die Meisterschaft abzubrechen. Im Westen darf die zweite Mannschaft von Wacker Innsbruck noch auf Spiele hoffen. Der einzige potenzielle Zweitliga-Aufsteiger aus der West-Region kann jedoch das Play-off gegen Vertreter aus Vorarlberg und Salzburg nicht mehr bestreiten.

Wie die Bundesliga auf APA-Anfrage mitteilte, sei in Absprache mit dem Tiroler Fußballverband (TFV) klar geworden, dass aus der Tiroler Regionalliga kein Aufsteiger kommen wird. In Tirol soll ab 12. Juni im Amateurbereich wieder gespielt werden. Zumindest die im Herbst abgebrochene Hinrunde soll abgeschlossen werden, um die Ligen werten zu können. Dazu sollen auch Partien im Tiroler Cup stattfinden. Wackers zweite Mannschaft hätte in der vierten Leistungsstufe zumindest einen Top-Zwei-Rang belegen müssen, um ins Play-off vorzustoßen. Ein Aufstieg wäre ohnehin nur dann infrage gekommen, wenn die Profis den Sprung in die Bundesliga schaffen.