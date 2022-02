FC Dornbirn steht vor einer Pflichtaufgabe

Gegen das Schlusslicht FC Juniors OÖ zähl für die Akagündüz-Elf nur ein Heimerfolg.

Der Liveticker vom Spiel FC Dornbirn vs FC Juniors OÖ:

Die Wochen der Wahrheit stehen für den Tabellenvierzehnten FC Dornbirn am Programm. Im dritten Jahr in der 2. Liga droht den Rothosen der bittere Abstieg in den eigenen Landeverband, sprich VN.at Eliteliga. Allerdings haben Aaron Kircher und Co. alle Trümpfe selber in der Hand den Kopf aus der Schlinge vorzeitig zu ziehen und auch in kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs zu spielen. Nach der bitteren 0:4-Niederlage in Amstetten kann Dornbirn nun in den direkten Duellen gegen das Schlusslicht FC Juniors OÖ (h), Young Violets Austria Wien (a), Horn (h) und Kapfenberg (a) aber einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.