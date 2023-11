FC Dornbirn steht in St. Pölten vor einer enorm schweren Aufgabe

Der Liveticker vom Spiel St. Pölten vs FC Dornbirn

Der FC Dornbirn kämpft in der Fußball 2. Liga um den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. In vier von bisher zwölf Spieltagen liegen die Rothosen auf einem Abstiegsplatz. Die Gründe für den derzeit vierzehnten Tabellenplatz liegen aber klar auf der Hand. Erst neun Tore in zwölf Partien erzielt, nur Schlusslicht Amstetten hat genau gleich viel mal ins Schwarze getroffen wie Dornbirn. Für FC Dornbirn Sportdirektor Eric Orie sind die großen Verletzungssorgen der Hauptgrund für die Negativserie. Vier Niederlagen in Folge und aus den letzten fünf Begegnungen nur ein Punkt geholt. Dornbirn fehlt auch ein „Knipser“, die beiden Brasilianer Renan und Gustavo Santos wurden nach China bzw. Altach verkauft und werden schmerzlich vermisst. Neuerwerbung Ramon de Andrade Souza (Tanque) hat in sechs Spielen nur ein Tor geschossen und fehlt seit Wochen wegen muskulären Problemen. BW Linz-Leihgabe Anteo Fetahu ist derzeit nur zweite Wahl und hat in zwölf Einsätzen nur zwei Tore erzielt. Sogar Eigenbau Miguel Mayr erhielt zuletzt vor Fetahu das Vertrauen des Trainers von Beginn an zu spielen. Neben dem Brasilianer macht sich auch das verletzungsbedingte Fehlen von William Rodrigues, Noa Mathis, Ljubomir Popovic und Noah Moosbrugger doch deutlich bemerkbar. Das Restprogramm bis zur Winterpause ist für Dornbirn eine Katastrophe: St. Pölten (a), Leoben (a), Ried (h) und Liefering (h) warten auf Lars Nussbaumer und Co. Fünfmal hat Dornbirn mit einem Tor Unterschied verloren. „Die Langzeitausfälle tun verdammt weh. Trotz den großen Absenzen kann die Mannschaft mit allen Klubs der 2. Liga mithalten und überraschen. Es ist aber nicht einfach. Es sind genügend Spieler mit Zweitligaerfahrung noch in der Startaufstellung“, so FCD-Sportdirektor Eric Orie. So haben beispielsweise Jakob Odehnal, Vazquez, Dragan Marceta, Raul Marte, Sebastian Santin, Lars Nussbaumer viel Qualität für diese Leistungsstufe im Profifußball. Abgerechnet wird bekanntlich erst nach dem 30. Spieltag im Mai 2024.