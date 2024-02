FC Dornbirn Präsident Hubert Domig bietet Rücktritt an

In einem offenen Brief an die Mitglieder des Mohren FC Dornbirn 1913 hat Präsident Hubert Domig seinen Rücktritt angeboten. Er übernimmt die volle Verantwortung für die jüngsten belastenden Ereignisse, die dem Verein Schaden zugefügt haben, und stellt seine Position zur Disposition.

In den letzten Wochen durchlebte der FC Dornbirn eine besonders herausfordernde Phase. Präsident Hubert Domig spricht in einem emotionalen Brief an die Vereinsmitglieder von einer schweren Zeit für alle Beteiligten und räumt ein, dass die Ereignisse unter seiner Führung dem Verein erheblichen Schaden zugefügt haben.