FC Dornbirn möchte auswärts in Horn Punkten

Schwere Aufgabe für ersatzgeschwächtes FC Dornbirn beim noch ungeschlagenen SV Horn.

Die Statistik in den bisherigen Duellen gegen SV Horn spricht für FC Dornbirn. Zwei Siege und zwei Remis stehen seit dem Aufstieg in die 2. Liga auf der Habenseite der Rothosen. Doch das Tabellenschlusslicht aus dem Vorjahr aus dem Waldviertel in Niederösterreich ist in dieser Meisterschaft nicht wiederzuerkennen und die positive Überraschung. Das Team um Neocoach Rolf Landerl hat zwei Remis und zwei Siege zu Buche stehen und ist Dritter in der Tabelle. Letzte Woche haben die Niederösterreicher im Derby St. Pölten mit 3:1 auswärts besiegt.