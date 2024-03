FC Dornbirn legt Horn vier Ostereier ins Nest

Klarer 4:0-Heimsieg der Rothosen gegen die Niederösterreicher.

Die Aufholjagd von FC Dornbirn im Kampf um den Verbleib in der 2. Liga geht weiter. Nach dem 4:1-Sieg in Bregenz gewann die Truppe von Trainer Eric Orie das Heimspiel gegen Horn mit 4:0. Nun ist man zum ersten Nichtabstiegsplatz zu Stripfing schon in Reichweite, nur noch sieben Zähler Rückstand. Gegen Horn eröffnete Gabryel schon früh den Torreigen. Renan, Umjenovic und ein Eigentor beschert Dornbirn ein klarer Heimerfolg.