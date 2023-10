FC Dornbirn Juniors fordert Eliteliga Leader FC Lauterach

FUSSBALL IN VORARLBERG

Der Liveticker mit Daten, Videos vom Spiel Dornbirn vs Lauterach

Zwei Teilnehmer für das 48. Uniqa VFV Cup Viertelfinale der Herren werden noch gesucht und ermittelt. Je zwei Vereine aus der Regionalliga West mit Hohenems und Röthis und der beiden VN.at Eliteligaklubs aus dem Bregenzerwald Alberschwende und Egg sowie der Vorarlbergliga-Spitzenreiter Feldkirch und das Sensationsteam aus der Landesliga, FC Renault Malin Sulz haben das Ticket für die Runde der besten acht Mannschaften im heimischen Pokalbewerb fix in der Tasche. Nach der Absage vor sechs Tagen erfolgt nun heute um 19 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese, der zweite Anlauf zwischen dem Vorarlbergliga Tabellenzweiten FC Dornbirn Juniors und VN.at Eliteliga Spitzenreiter FC Lauterach. Die zweite Garnitur der Rothosen stand vor zwei Jahren im Cupfinale und unterlag SW Bregenz mit 1:5. Lauterach wurde 1997 Pokalsieger und wartet schon ein Vierteljahrhundert auf den zweiten Triumph auf Landesebene. Mit Goalie Raphael Morscher, Philipp Gaßner und Marco Wieser könnten auch drei Kaderspieler aus der Profiabteilung auflaufen. Stark präsentiert sich Neuzugang Ismael Adejumo Jimoh, der 20-jährige Spanier hat schon dreizehn Meisterschaftstore für die FCD-Juniors erzielt. Der erst 16-jährige Ben Brzaj hat als Innenverteidiger alle dreizehn Meisterschaftsspiele, wurde davon nur dreimal ausgetauscht, bestritten. Derzeit wäre aber ein Dornbirner sportliches Fiasko mit Saisonende Wirklichkeit. Die erste Kampfmannschaft müsste aktuell in die VN.at Eliteliga absteigen und die zweite Rothosen-Kampfmannschaft müsste trotz zweitem Aufstiegsplatz in die Landesliga zwangsabsteigen.