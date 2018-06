FC Dornbirn Junioren: In neun Minuten zum Landesmeistertitel

Zwei Tore der drei Treffer fielen für die Unter-18-Jährigen gegen Finalist FC Hard in neun Minuten.

Die F U-18 Hard traf am 23. Juni in der 1. Runde der U18 Landesmeisterschaft zuhause auf Dornbirn . Für Hard gab es in diesem Spiel aber nichts zu holen, es setzte eine klare 0:3 (0:2) Niederlage.

Der Spielverlauf im Detail:

Dornbirn geht in der 8. Spielminute durch Dennis Kreil mit 0:1 in Führung.

Nach 17 Spielminuten baut Dornbirn den Vorsprung auf 2 Tore aus.

Dornbirn kann in Minute 60 die Führung durch ein Tor von Tim Halbrainer auf 0:3 weiter ausbauen.

Edin Ibrisimovic wird in Minute 69 von Schiedsrichter Bogoljub Macanovic mit Gelb bestraft.