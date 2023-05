FC Dornbirn fixiert mit Sieg in Horn den Klassenerhalt

Santin und Balotteli treffen bei 2:0-Sieg im Waldviertel für die Rothosen. Damit ist der Klassenerhalt für die Janeschitz-Elf Realität.

Der FC Dornbirn benötigte im Spiel beim SV Horn dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Waldviertler lagen vor dem vorletzten Spieltag und nach einem Überraschungserfolg bei BW Linz auf Rang vier der Admiral 2. Liga. Nachdem die Janeschitz-Elf lange auf einen vollen Erfolg warten musste, war der 2:0-Sieg in Horn Garant für den Klassenerhalt.

Rothosen dürfen jubeln

Gegen die ersatzgeschwächten Niederösterreicher war das Team aus dem Ländle das spielbestimmende Team, dennoch ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn waren drei Minuten absolviert, da brachte Santin die Messestädter mit seinem Treffer dann verdient in Führung.

Auch in weiterer Folge hatten die Dornbirner das Geschehen zumeist unter Kontrolle. 70 Minuten waren bereits vorüber, da erhöhte Balotelli auf 2:0. Dieser Treffer sollte am Ende auch für die Entscheidung sorgen, die Gastgeber fanden in der verbleibenden Spielzeit keine Antwort mehr.