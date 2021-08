FC Dornbirn hofft endlich auf die ersten Punkte

Das Tabellenschlusslicht in der 2. Liga möchte bei den FC Juniors OÖ Zählbares mitnehmen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Juniors OÖ - FC Dornbirn

Auch das zweite Auswärtsspiel in dieser Meisterschaft führt die Rothosen nach Oberösterreich. Dabei haben Aaron Kircher und Co. gute Erinnerungen. Beide Spiele in Pasching bei den FC Juniors OÖ hat Dornbirn auf fremden Platz erfolgreich absolviert (3:0, 2:1).