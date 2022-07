FC Dornbirn hofft beim Mitfavoriten auf guten Start

Zum Saisonauftakt in der 2. Liga gastieren die Rothosen in St. Pölten.

Nach dem 5:0-Erfolg im ÖFB Cup in Runde eins in Vöcklamarkt wartet auf den FC Dornbirn zum Meisterschaftsauftakt die ganz schwere Auswärtspartie in der Hauptstadt von Niederösterreich.

Eine ganz schwere Aufgabe wartet zum Saisonstart auf den FC Dornbirn. Die Rothosen gastieren am ersten Spieltag in der 2. Liga in der Hauptstadt von Niederösterreich in St. Pölten. Der starke Gegner hat in dieser Meisterschaft durchaus auch Ambitionen den Sprung zurück in die Bundesliga wieder zu schaffen. Mit dem Ex-Altacher Bernd Gschweidl (26) und Bochum Leihgabe Luis Hartwig (19) plus Spielmacher Karim Conte (22) hat der Titelmitfavorit aus St. Pölten viel Klasse in ihren Reihen.

In der Übertrittszeit haben sich die Niederösterreicher mit dem Schweizer Yannik Scheidegger von GC Zürich (21), Kevin Monzialo (21), Soulemane Kone (26), Goalie Thomas Turner (24) und Fadhel Morou (25) nochmals verstärkt. Allerdings kommt Dornbirn mit viel Selbstvertrauen im Gepäck zum ehemaligen Bundesligaklub. Im ÖFB Cup konnten die jungen Rothosen den Regionalligaklub Vöcklamarkt eindrucksvoll und klar mit 5:0 besiegen. Die Statistik in den direkten Duellen mit vier Siegen, ein Remis und nur einem Erfolg für Dornbirn spricht klar für St. Pölten. Thomas Janeschitz, Trainer der Messestädter wollte sich in punkto Startaufstellung nicht in die Karten blicken lassen. Alle 22 Kaderspieler plus die drei Torhüter Justin Ospelt (22), Maximilian Lang (25) und Simon Bodrazic (19) sind einsatzbereit, der 56-jährige Neocoach hat die Qual der Wahl. Es ist aber davon auszugehen, dass Janeschitz wohl der zuletzt so erfolgreichen Mannschaft auch zum Meisterschaftsstart das Vertrauen schenkt. Für Neuzugang Willian Rodriguez de Freitas (28) ist die Spielberechtigung eingetroffen, der Brasilianer ist in der Innenverteidigung sicher ein großes Thema. Über mangelnde Arbeit wird sich Tormann Justin Ospelt wohl nicht beklagen müssen. „Wollen das Positive nun auch in der Meisterschaft weiterführen auch wenn die Herausforderungen gegen nun starke Gegner noch größer werden. Wollen in der 2. Liga als jüngstes Team mit dem kleinsten Budget sofort ankommen. St. Pölten ist Favorit, sie streben den Wiederaufstieg an. Es gilt unsere Qualität, die wir schon gezeigt haben, auf dem Platz abzurufen. Selbstbewusst und ohne Nervosität auftreten, die Chancenverwertung muss passen und nach vorne Nadelstiche setzen. Mit vollster Konzentration gezielt ans Werke gehen. Wir können Punkten, aber es braucht eine 90-minütige gute Leistung von der ersten Sekunde an“, sagt Thomas Janeschitz vor seinem Meisterschaftsdebüt mit seinem neuen Arbeitgeber.

FC Mohren Dornbirn

Zugänge: William Rodrigues de Freitas (Burgan/Kuwait/28), Lars Nussbaumer (21), Lukas Parger (20/beide Altach), Lorenz Rusch (17), Philipp Gaßner (18), Noa Mathis (18/alle Akademie Vorarlberg), Ignacio Jauregui (26/RB Linense/Esp), Renan Peixoto Nepomuceno (22/Röthis), Justin Ospelt (22), Elvin Ibrisimovic (23/beide Vaduz), Felix Kerber (19/WSG Tirol), Raul Marte (20/Austria Lustenau), Cavafe (23/Tudelano/Esp), Silvan Kriz (22/Winterthur/CH), Felix Mandl (19/FC Juniors OÖ)

Abgänge: Lucas Bundschuh, Elijah Imre (beide Admira Dornbirn), Mario Jokic (?), Pierre Nagler (?), Lukas Katnik (SW Bregenz), Franco Joppi (Andelsbuch), Kilian Bauernfeind, Stefan Lauf (beide WSG Tirol), Timo Friedrich (?), Ronny Rikal, Thomas Baldauf, Amir Abdijanovic (alle SCR Altach), Noah Awassi (FSV Frankfurt), Cetin Berk (Kasimposa/Türkei), Mario Stefel (?), Patrik Mijic (Horn), Aaron Kircher (Hohenems), Christoph Domig (Röthis), Stefan Wächter (Aalen/Ger)

Trainer: Thomas Janeschitz (neu), Cotrainer: Björn Gasser (neu), Tormanntrainer: Markus Müller (neu), Athletiktrainer: Jakob Loretz; Physiotherapeutin: Desiree Klinger (neu)

FUSSBALL

2. österreichische Bundesliga 2022/2023

1.Spieltag (22./23./24. Juli)

SKN St. Pölten – FC Mohren Dornbirn Samstag 17 Uhr; Vienna – FC BW Linz 2:0 (2:0); SK Vorwärts Steyr – SK Rapid Wien II 2:2 (2:2); SKU Amstetten – Kapfenberger SV 3:0 (0:0); SV Horn – SK Sturm Graz II 2:1 (1:1); Young Violets Austria Wien – FC Liefering 2:2 (0:0); Grazer AK – FAC Wien Samstag 17 Uhr; SV Lafnitz – FC Admira Wacker Sonntag 10.30 Uhr;

2. Spieltag (30./31. Juli)