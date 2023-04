FC Dornbirn hofft bei der Vienna auf einen Sieg

Die Rothosen gastieren auf der Hohen Warte und wollen den nächsten Erfolg.

Der Ticker vom Spiel First Vienna vs FC Mohren Dornbirn

Nach der Länderspielpause geht es endlich wieder los mit der ADMIRAL 2. Liga. Auf die Vienna wartet mit dem FC Dornbirn ein echtes Überraschungsteam. Die Vorarlberger liegen in dieser Saison klar über den Abstiegsrängen und mit 27 Punkten nur drei Punkte hinter der Vienna. Damit verspricht die Partie ein echtes Duell auf Augenhöhe. Bereits im Hinspiel vergangenen Herbst in Dornbirn zeigten die Ländle-Kicker eine gute Leistung gegen Blau-Gelben, am Ende trennten sich die Teams mit einem 0:0-Unentschieden.

Duell auf Augenhöhe

„Die Dornbirner haben im bisherigen Verlauf der Meisterschaft gezeigt, dass sie immer für eine Überraschung gut sein können. Wir sind gewarnt und wollen mit einem Erfolgserlebnis aus der Länderspielpause starten“, sagt Vienna-Trainer Alexander Zellhofer vor dem Duell. Beide Mannschaften werden sicherlich alles geben, um die drei Punkte für sich zu verbuchen und somit ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Für die Vienna geht es darum, sich weiterhin im oberen Mittelfeld der Liga zu etablieren. Dagegen wird der FC Dornbirn alles daransetzen, um in der Tabelle weiter aufzurücken und sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

Veränderungen zum Saisonstart

Vienna zu alter Stärke

Im eigenen Stadion wollte es für die Vienna in diesem Frühjahr noch nicht mit drei Punkten klappen. Gegen die Dornbirner will das Team von Alexander Zellhofer wieder an die alte Heimstärke anschließen.



Die Naturarena Hohe Warte bietet dabei eine ideale Kulisse für ein spannendes Fußballspiel. Die Heimmannschaft baut dabei auf die Unterstützung ihrer Fans, die sicherlich für eine tolle Atmosphäre sorgen werden. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Spiel freuen, in dem beide Teams alles geben werden, um als Sieger vom Platz zu gehen (Presse First Vienna).