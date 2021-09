FC Dornbirn hofft auf den dritten Streich in Folge

Die Rothosen wollen gegen den Floridsdorfer AC den zweiten Heimerfolg erzwingen.

Der Liveticker vom Spiel FC Dornbirn vs FAC Wien

Nach den zwei Siegen in Folge gegen St. Pölten (3:0) und Kapfenberg (4:1) soll der zweite Heimerfolg in dieser Meisterschaft eingefahren werden. Gegen den FAC Wien hat Dornbirn ohnehin noch eine offene Rechnung zu begleichen. Am letzten Spieltag in der letzten Saison kassiert Dornbirn eine 0:4-Niederlage (23. Mai 2021). In den ersten sechs Meisterschaftsspielen haben die neuformierten Rothosen schon achtzehn (!) Gegentreffer einstecken müssen und stellen derzeit die schlechteste Defensive der 2. Liga. Allerdings trägt die Änderung auf das neue Spielsystem von 4/2/3/1 nun Früchte. Nur ein Gegentor und sieben Treffer geschossen lautet das positive Torverhältnis aus den letzten 180 Minuten. Neben dem starken Schlussmann Lucas Bundschuh strahlt die neue Viererabwehrkette mit den zwei Brasilianern Mathias Favali, Anderson sowie Anes Omerovic und Florian Prirsch eine ganz große Stabilität aus und verleiht einen großen Rückhalt. Aus der Not eine Tugend gemacht könnte man zu Kapitän Aaron Kircher meinen. Der Linksfüßér spielt neben Kilian Bauernfeind den zweiten „Sechser“ bei den Rothosen und macht eine glänzende Figur.

Immer besser in Schwung kommt Stürmer Yann Kasai. Neben seinen wunderbaren Vorlagen fehlt dem großgewachsenen Offensivkünstler nur noch die Qualität eines Knipsers. Schon acht Kaderspieler haben sich in die Torschützenliste eingetragen. Die Abwehrkicker Sebatian Santin, Anes Omerovic und Florian Prirsch haben je zwei Treffer erzielt. Mittelfeldspieler Stefan Wächter fehlt aus gesundheitlichen Gründen. Innenverteidiger Mario Jokic ist noch im Aufbautraining. Die freie Rolle von Wächter könnte Franco Joppi oder Christoph Domig übernehmen. Ronny Rikal kehrt in die Mannschaft zurück. Der Konkurrenzkampf ist in Dornbirn nun sehr groß: Im letzten Spiel in St. Pölten nahmen Lukas Katnik, Franco Joppi, Christoph Domig, Timo Friedrich und Felix Gurschler gleich fünf Spieler auf der Ersatzbank Platz, welche in der langen Ära von Markus Mader in den letzten Saisonen stets in der Startformation gestanden sind.