FC Dornbirn hat gegen Amstetten drei Punkte im Visier

Zur Heimpremiere wollen die Rothosen mit Neocoach Thomas Janeschitz die treuen Fans mit einem Sieg beglücken.

Mit großer Spannung wird der erste Auftritt von FC Mohren Dornbirn Neocoach Thomas Janeschitz (56) mit seiner fast komplett neuen Mannschaft gegen Amstetten mit dem Bludenzer Marco Stark erwartet. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage in St. Pölten wollen die Rothosen die ersten Punkte auf die Habenseite bringen. Zweimal (im ÖFB Cup und in Runde eins der Meisterschaft) hat der FC Dornbirn mit derselben Startelf gespielt. Allerdings wird es aufgrund der Gelb-Roten Sperre von Innenverteidiger Vazquez zwangsweise zu Umstellungen kommen. Ein heißer Kandidat ist der Ex-Austria Lustenau Abwehrspieler William Rodrigues de Freitas. Laut Janeschitz ist er seit zwei Wochen im Mannschaftstraining der Rothosen mit dabei aber noch nicht im Topzustand.

„Amstetten hat viel Erfahrung in der Mannschaft und ist eine eingespielte Truppe, kompakt, zweikampfstark und nützt die wenigen Chancen fast immer aus. Zudem machen Sie nur ganz wenige Fehler. Dann müssen wir sie eben zu Eigenfehlern zwingen. Meine Mannschaft hat das Potenzial und die Qualität um den starken Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. Sind überzeugt das wir drei Zähler machen können. Das Team hat sich auch zum Ziel gesetzt vor allem dem treuen Anhang auf der Birkenwiese begeisternde Auftritte zu widmen. In der 2. Liga wollen wir eine Heimmacht werden“, so FC Dornbirn Coach Thomas Janeschitz.