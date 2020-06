FC Dornbirn Frauen verlieren Nationalspielerin

Ohne eine Nationalspielerin aus dem Fürstentum Liechtenstein muss die Kerber-Elf auskommen

Die in Eschen wohnhafte Mittelfeldspielerin Felicia Frick (17) wechselt ab der neuen Saison von FC Dornbirn zum Bundesligist FFC Vorderland. In den letzten beiden Meisterschaften erzielte die A-Nationalspielerin der Frauen von Fürstentum Liechtenstein für Dornbirn insgesamt dreizehn Meisterschaftstore. Sie gilt als großes Talent und wurde von „Förderer“ Günther Kerber in den letzten Jahren, schon in der damaligen VFV Mädchen-Auswahl, gezielt weiterentwickelt. FFC Vorderland hat Felicia Frick fix erworben und muss an Dornbirn eine Ausbildungsentschädigung berappen. Felica Frick besucht das Sportgymnasium Dornbirn.