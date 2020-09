FC Dornbirn Frauen übernehmen die Tabellenspitze

Klarer 6:1-Auswärtssieg der Kerber-Truppe im Leiblachtal

Erwartungsgemäß gewann die Frauenmannschaft von FC Dornbirn das Schlagerspiel in Hohenweiler gegen die SPG Leiblachtal mit 6:1 und steht nun an der Tabellenspitze der Frauen Vorarlbergliga. Die Schützlinge von Trainer Günther Kerber und Cotrainer Norbert Lammer, schossen ein halbes Dutzend Tore. Sechs verschiedene Torschützinnen trugen sich in die Liste ein. Caroline Fritsch und Co. stehen mit einem Spiel weniger als die Punktgleichen SPG Leiblachtal und Rätia Bludenz auf dem ersten Tabellenplatz. 30:1 lautet das Torverhältnis nach drei Spielen. Der Bludenzer Laura Wrann im Heimspiel gegen Schlins ein Hattrick und war die Matchwinnerin. Sie führt mit zehn Treffern auch die Torschützenliste an.