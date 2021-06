FC Dornbirn Frauen sind haushoher Favorit

Im Viertelfinale des VFV Frauen Cup trifft Dornbirn auswärts auf Alberschwende.

Titelverteidiger FC Dornbirn Frauen haben in der Meisterschaft gegen Ligakonkurrent Alberschwende mit 13:0 gewonnen. Im Viertelfinale des Frauen VFV Cup am Mittwoch 18.30 Uhr in Alberschwende sind die Schützlinge von Trainer Günther Kerber gegen die Wälderinnen auch haushoher Favorit. Besonders ins Zeug legen wird sich Ex-Alberschwende Torjägerin Noreen Bereuer, die im Dress von FC Dornbirn auflaufen wird. „Wir werden nicht in Bestbesetzung antreten, aber für meine Mannschaft zählt nur das Weiterkommen“, so Günther Kerber. Torfrau Leire Rodriguez ist nach ihrer Verletzung wieder einsatzbereit.