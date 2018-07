FC Dornbirn verlor gegen Europa League Teilnehmer Atromitos Athen

Im Rahmen ihres Trainingslagers im Montafon spielte Atromitos Athen mit dem Trainerduo Eric Orie und Damir Canadi beim Regionalligaklub FC Dornbirn ein Freundschaftsspiel.

„Im Montafon findet meine Mannschaft Topbedingungen im Trainingslager vor und hier wird der Feinschliff gemacht. Bis zum nächsten Mittwoch wird vor allem an der Grundlagenausdauer, Technik und spielerischen Mitteln hart gearbeitet. Immerhin hat meine Mannschaft seit Anfang Mai kein Spiel mehr bestritten. Wir müssen wieder in den Alltags-Rhythmus kommen“, so Atromitis Athen Coach Damir Canadi. Nach dem Test gegen die Rothosen wartet heute bereits die Formüberprüfung bei der Lustenauer Austria. Am Wochenende stehen die Tests gegen die Schweizer Topklubs FC Zürich und GC Zürich noch auf dem Programm. Im Vorjahr Platz vier für die griechische Mannschaft. „Wir wollen wieder ein Top-Fünfplatz erreichen und uns wieder für den Europacup qualifizieren“, so Canadi. Und auf europäischer Bühne wartet für Atromitos Athen die Spitzenmannschaft Dinamo Brest (2. Qualirunde) mit dem Bregenzer Sandro Gotal und Präsident Diego Maradona (57).