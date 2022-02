FC Dornbirn fehlt zum Akagündüz-Debüt ein gesamtes Team

Im Auswärtsspiel in Amstetten hoffen die Rothosen trotzdem auf einen guten Frühjahrsstart.

Der Liveticker vom Spiel Amstetten vs FC Dornbirn

Mit vierzehn Kaderspielern und zwei Tormänner machten sich die stark ersatzgeschwächten Rothosen schon gestern Mittag mit dem Bus auf den Weg nach Amstetten. „Wir können nicht einmal das volle Austauschkontingent ausschöpfen. Es ist wirklich grenzwertig mit so wenig Spielern antreten zu müssen. Es ist ganz klar eine Wettbewerbsverzerrung und in unserer Lage doppelt schlecht. Wir können aber nichts ändern und wollen trotz den großen Schwierigkeiten drei Punkte holen“, sagt der ehemalige ÖFB-Nationalspieler. Bei seinem Debüt auf der Trainerbank hätte sich Muhammed Akagünduz das ganz anders vorgestellt und in Bestbesetzung wäre vieles mehr möglich gewesen.