FC Dornbirn fand Ersatz für Renan in Vietnam

Ein neuer Torjäger haben die Rothosen verpflichtet.

Nach dem Abgang von Stürmer Renan hat sich Sportdirektor Eric Orie auf die Suche nach einem adäquaten Ersatz gemacht. Gefunden hat er diesen nun in Vietnam. Mit dem 26-jährigen Brasilianer Gustavo Balotelli zaubert ab sofort wieder ein Südamerikaner im Sturm des Mohren FC DORNBIRN 1913. Balotelli spielte zuletzt für den FC Thanh Hóa in der vietnamesischen V.League 1, der höchsten Spielklasse Vietnams. Das Engagement beim Mohren FC DORNBIRN 1913 ist nun sein Erstes in Europa.