FC Dornbirn brennt in Horn auf Wiedergutmachung

Der Ticker vom Spiel Horn vs FC Dornbirn

Der FC Mohren Dornbirn 1913 spielt seit der Saison 2018/19 in der 2. Liga, davor hatte er viele Jahre gebraucht um nach dem Konkurs 2010 und dem Abstieg in die Regionalliga West wieder Bundesligaluft zu bekommen - er wurde in der Vorsaison 11. und hat einen Kader mit einem Durchschnittsalter von 21,6 Jahren also etwas mehr als 1 Jahr älter im Schnitt als der SV Horn, aber stellt damit noch immer einen der jüngsten Kader der Liga, aber auch einen der kleinsten Kader der Liga mit 23 Spielern unter denen 2 Leihspieler von Bundesligist Altach sind, von denen Stammtorhüter Ohdenal einer davon ist.