FC Dornbirn braucht in Kapfenberg Punkte für den Ligaerhalt

Nach den zwei Heimpleiten gegen Stripfing (1:3) und Sturm Graz II (2:3) steht der FC Dornbirn auf dem vierzehnten Tabellenplatz und müsste nach derzeitigem Stand den bitteren Weg in die Westliga antreten.

Im so schweren Auswärtsspiel in Kapfenberg in der Steiermark (10. Platz) sind Punkte sicher wertvoll um den Verbleib im Profifußball. Erst sechs Tore in den bisherigen zehn Partien haben die Rothosen geschossen.