FC Dornbirn braucht gegen Rapid Wien II drei Punkte

Die Rothosen hoffen im Sechspunktespiel auf einen Heimsieg.

Der Ticker vom Spiel FC Dornbirn vs SK Rapid Wien II

Der Start in das Pflichtspieljahr 2023 ist geglückt! Rapid II konnte mit dem ersten Zweitligasieg in der Geschichte gegen den FAC wichtige drei Punkte holen und damit den Abstand in der Tabelle nach unten vergrößern. Auffällig dabei, dass die Kulovits-Elf ohne Gegentor blieb. Ein Schwerpunkt, an dem in der Wintervorbereitung intensiv gearbeitet wurde. Außerdem untermauerten die jungen Hütteldorfer einmal mehr ihren Ruf als perfekte Frühjahrsstarter, denn auch in der dritten Zweitligasaison en suite gewann Rapid II das erste Spiel nach der Winterpause (2021 gegen Amstetten, 2022 gegen Juniors OÖ). In den vergangenen beiden Jahren folgten daraufhin jeweils noch zwei weitere Siege, die die Basis für eine stets gute Rückrunde bildeten.