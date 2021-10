FC Dornbirn braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Der Tabellenfünfzehnte aus der Messestadt trifft auf den Achten Grazer AK.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel FC Dornbirn vs Grazer AK

Zehn von zwölf Spieltagen in dieser Saison lag der FC Dornbirn in der 2. Liga auf einem Abstiegsplatz. Vor allem das Stadion Birkenwiese ist längst keine Festung mehr. Der Tabellenfünfzehnte Dornbirn empfängt den Grazer AK am Samstag um 14.30 Uhr.