FC Dornbirn bleibt nach Derbysieg an der Spitze

Die Rothosen ließen Hohenems beim glanzvollen 3:0-Auswärtssieg vor 1200 Zuschauern keine Chance

Eine ganz klare Angelegenheit war das Stadtderby zwischen Hohenems und Dornbirn. Spätestens jetzt nach der zweiten glanzvollen Vorstellung in sieben Tagen sind die Rothosen logischerweise ein sehr seriöser Kandidat auf den Titelgewinn in der Regionalliga West. FC Dornbirn ließ Hohenems im Stadion Herrenried vor 1200 Fans nicht den Funken einer Chance und bleibt auch nach dem zweiten Spieltag ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. So einen grandiosen Traumstart erwischten Aaron Kircher und Co. die letzten sieben Jahre nicht. „Es war ein sehr souveräner Auftritt der gesamten Mannschaft. Getreu dem Motto einer für alle, alle für einen ohne einen echten Star hat das starke Kollektiv wieder voll überzeugt und ihre Qualitäten präsentiert. Nur die Effektivität hätte sogar noch höher ausfallen können, aber auswärts kein Gegentor zu bekommen ist auch wichtig“, freut sich FCD-Cotrainer Klaus Stocker über die neue Aufbruchsstimmung in der Messestadt. Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen Meister Anif war Dornbirn auch in Hohenems eine Klasse für sich. Und wenn man bedenkt, dass die letztjährigen fünf Erstplatzierten Anif, Grödig, Altach Amateure, Schwaz und Kitzbühel alle ihren Kader abgespeckt haben und keine großen Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Liga kundgetan haben, könnte FC Dornbirn als Sechster im Vorjahr der Endabrechnung dies nützen.