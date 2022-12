FC Doren stahl Titelverteidiger Lauterach die Show

Wälderklub wurde Gruppensieger vor dem Eliteligaklub und Feldkirch.

Mehrere hundert Zuschauer pilgerten schon am Eröffnungstag im Hauptbewerb von der 25. Auflage im Wolfurter Hallenmasters in die Hofsteighalle. Dabei mussten die zahlreichen Anhänger der Amateurvereine ihr Kommen nicht bereuen.

Spannung und eine wahre Torflut brachte die Gruppe 2. Doren (1. Landesklasse) stahl dem regierenden Turniersieger Lauterach buchstäblich die Show. Die Wälder mit einer großen Anhängerschar holen sich überraschend den Turniersieg. Das Weiterkommen von Lauterach wurde erst im letzten Spiel gegen Langen (4:2) fixiert. Gegen Austria Lustenau Amateure (0:2 zurück), Doren (0:1) zurück und gegen Feldkirch 0:3 und 1:4 hinten musste die Elf um Trainer Luggi Reiner stets einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen Feldkirch kassierte Lauterach eine 4:5-Niederlage und musste zittern. Die letzten zweimal fungierte Okan Housein bei Lauterach als Gastspieler, diesmal gab er ihnen ein „Korb“. Von Eschen spielt Talip Karaaslan als nicht eigener Kicker für den Champion aus der Hofsteiggemeinde. Apropos Lauterach: Mit Stjepan Drobnak (24) hat Lauterach den ersten Neuzugang von Ligakonkurrent Hohenems geholt. Der Kroate soll Lauterachs Defensive stabilisieren. Mit Feldkirch bleibt ein weiterer Turniersieger mit an Bord: Die Montfortstädter haben mit Fabian Sallmayer, Timo Dreznjak und Nikola Jesic gleich drei neue Spieler unter Vertrag genommen. TK

Vereine aus der VN.at Eliteliga, Vorarlbergliga, Landesliga, Akademie Vorarlberg U-18 plus die zwölf Aufsteiger inklusive plus ein Lucky Loser spielen in acht Gruppen um den Aufstieg ins Halbfinale