FC Doren befindet sich auf Trainersuche

Der Wälderklub muss sich um einen neuen Coach umsehen.

DOREN. Wenn am 25. März kommenden Jahres das Nachtragsspiel in der ersten Landesklasse zwischen SC Hohenweiler und FC Baldauf Doren angepfiffen wird, wird ein neuer Trainer auf der Betreuerbank der Wälder Platz nehmen. Die sportliche Leitung von FC Doren und Coach Sali Yücel (40) haben nach der Herbstmeisterschaft mit dem Erreichen des siebenten Tabellenplatz die Zusammenarbeit im Einvernehmen beendet. Dabei erreichte FC Doren unter Sali Yücel im Vorjahr mit Endrang drei in der ersten Landesklasse die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte. Heuer war Doren zum Saisonstart mehrere Spieltage sogar Tabellenführer, ehe die Wälder in der zweiten Herbsthälfte nicht mehr an die Leistungen anknüpfen konnten.