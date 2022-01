FC BW Feldkirch verleiht Talent an Ligakonkurrent

Ein junger Innenverteidiger der Blau-Weißen soll in Ludesch Spielpraxis sammeln.

„Hasan hatte diese Saison einige Einsätze und war immer eng an der Mannschaft – das zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist“, sagt FC BW Feldkirch Sportdirektor Heinrich C. Olsen. „Auf der Position in der Innenverteidigung können wir Hasan allerdings nicht die Einsatzzeiten garantieren, die für seine weitere Entwicklung jetzt wichtig sind. Wir freuen uns daher, ihm mit der Leihe nach Ludesch die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.“ Hasan Karatas (17) soll beim Ligakonkurrent im Walgau im Frühjahr Einsatzminuten im Eins bekommen. Schon als Fünfzehnjähriger hat Hasan Karatas bei seinem Stammklub Feldkirch das Debüt in der ersten Kampfmannschaft gegeben. Im Vorjahr stand Karatas in 29 von 30 Meisterschaftssspielen in der Startelf.