FC BW Feldkirch strebt Wiederaufstieg an

Die Montfortstäder gehen als Winterkönig in der Landesliga ins Frühjahr.

Nach dem sportlichen Abstieg im Vorjahr aus der Fußball Vorarlbergliga will der FC Sparkasse BW Feldkirch in dieser Meisterschaft den sofortigen Wiederaufstieg in die vierthöchsten Leistungsstufe Österreichs schaffen. Die Montfortstädter führen vor dem Frühjahrsstart in der Landesliga die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf FC Riefensberg an.

Die Blau-Weißen sind in der Rückrunde der Fünftklassigkeit der große Gejagte, aber zur Rückkehr in die Vorarlbergliga genügt in der Endabrechnung aufgrund der neuen Reform sogar ein vierter Tabellenrang. In der ersten Saisonhälfte stellte Spitzenreiter Feldkirch die stärkste Heim- und Auswärtsmannschaft in dieser Spielklasse des Landes. Mit nur neunzehn Gegentreffer in den bisherigen fünfzehn Meisterschaftsspielen waren die Blau-Weißen die beste Defensivabteilung.